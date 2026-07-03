Врач за деньги прооперировал здорового призывника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге врач получил срок за то, что прооперировал здорового призывника за деньги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу врача ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24» Федора Зверева. Согласно материалам дела, в декабре 2025 года знакомый Зверева попросил его провести операцию молодому человеку, который подлежал призыву на военную службу, чтобы уклониться от исполнения воинской обязанности. Врач согласился на противоправные действия.
25 декабря 2025 года посредник и призывник пришли в приемный покой медицинского учреждения на Рижском переулке, 16. В тот же день Зверев, не имея медицинских показаний, провел операцию, наложил швы и подделал медицинскую документацию, чтобы придать незаконной процедуре вид законной. За это он получил 40 тыс. рублей.
Суд признал Зверева виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в здравоохранении, на 2 года. Сразу после оглашения приговора Зверева взяли под стражу. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.