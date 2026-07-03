Врач за деньги прооперировал здорового призывника в Екатеринбурге

Суд признал Зверева виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в здравоохранении, на 2 года. Сразу после оглашения приговора Зверева взяли под стражу. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.