Подозреваемого в геноциде и 25 убийствах в Руанде задержали в ФРГ

Фигурант, обозначенный как Инносент С., был задержан в федеральной земле Гессен. По данным немецкой прокуратуры, в период событий он работал помощником мэра района Кайове на северо-западе Руанды. Следствие считает, что по пяти эпизодам он отдавал распоряжения об убийстве 25 человек. Кроме того, ему вменяют подстрекательство к уничтожению представителей народа тутси и участие в составлении списков людей, предназначенных для убийства.