Подозреваемого в геноциде и 25 убийствах в Руанде задержали в ФРГ

В Германии задержали мужчину, которого прокуратура подозревает в причастности к геноциду в Руанде и убийству 25 человек. По версии следствия, во время массовых убийств тутси в 1994 году он использовал свое служебное положение и отдавал распоряжения о расправах.
Фигурант, обозначенный как Инносент С., был задержан в федеральной земле Гессен. По данным немецкой прокуратуры, в период событий он работал помощником мэра района Кайове на северо-западе Руанды. Следствие считает, что по пяти эпизодам он отдавал распоряжения об убийстве 25 человек. Кроме того, ему вменяют подстрекательство к уничтожению представителей народа тутси и участие в составлении списков людей, предназначенных для убийства.
По версии обвинения, один из эпизодов связан с личным участием подозреваемого в убийстве, во время которого он нанес жертве ножевое ранение. Эти обстоятельства являются позицией следствия и подлежат проверке в суде. Публичной позиции защиты по существу предъявленных подозрений пока не представлено.
Разбирательство ведется в Германии на основании принципа универсальной юрисдикции, позволяющего преследовать лиц, подозреваемых в особо тяжких международных преступлениях, независимо от страны их совершения. Немецкие суды уже рассматривали подобные дела, связанные с событиями в Руанде.
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