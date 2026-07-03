Пожарные приехали «тушить» острый соус в американском штате Огайо

В американском штате Огайо произошла утечка неизвестного вещества на дороге. Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что это был острый соус. Об этом телеканал ABC News.
30 июня в местную пожарную службу поступило сообщение об утечке «неизвестной субстанции» из грузовика, ехавшего по федеральной автодороге.
Водитель заметил, что из прицепа его машины что-то течет и съехал на ближайшую стоянку. На место происшествия приехали пожарные. Они ожидали увидеть какие-либо опасные материалы. Однако загадочной жидкостью оказался 40 тыс. фунтов (18 тонн) острый соус Frank’s RedHot.
Пожарные выразили опасения, что соус может попасть в местные водоемы и нанести ущерб экологии, поэтому принялись спешно убирать его.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.