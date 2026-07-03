Мама пропавшей в Туве девочки получила тревожное сообщение

По словам женщины, ей позвонила незнакомая девушка и сообщила, что её знакомый может быть причастен к исчезновению школьниц. Когда собеседница разговаривала с этим мужчиной по телефону, на фоне отчётливо были слышны детские крики. На вопрос о том, чьи это голоса, мужчина ответил, что это его сёстры. Однако, как отметила мама Айланы, у этого человека не должно быть сестёр.