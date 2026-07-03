Мама пропавшей в Туве девочки получила тревожное сообщение

В Кызыле продолжаются поиски двух школьниц — Амины Назын и Айланы Шомбун, пропавших вечером 1 июля. Мама Айланы Мочургай Шомбун, которая находится на месте обнаружения телефонов девочек на берегу Енисея, рассказала журналисту krsk.aif.ru о странном звонке, поступившем накануне вечером.
По словам женщины, ей позвонила незнакомая девушка и сообщила, что её знакомый может быть причастен к исчезновению школьниц. Когда собеседница разговаривала с этим мужчиной по телефону, на фоне отчётливо были слышны детские крики. На вопрос о том, чьи это голоса, мужчина ответил, что это его сёстры. Однако, как отметила мама Айланы, у этого человека не должно быть сестёр.
Женщина сразу же передала эту информацию правоохранителям. Сейчас она проверяется. В МВД и СК не комментируют эту версию, но не исключают, что поступившие сведения могут иметь отношение к делу.
Напомним, Амина и Айлана ушли из домов 1 июля около 18:00 и не вернулись. Во время поисков на берегу Енисея у дамбы на улице Колхозной нашли их мобильные телефоны, а затем и обувь одной из девочек.
Поиски ведутся круглосуточно. Задействованы полиция, спасатели, водолазы, волонтёры и беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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