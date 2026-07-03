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Перебои с водой и электричеством произошли в Белгороде после обстрела

Ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к прекращению подачи электроэнергии и воды в Белгороде и Белгородском районе.

Ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к прекращению подачи электроэнергии и воды в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает региональный оперштаб MAX.

В сообщении говорится, что в результате ракетного удара ВСУ объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Ликвидацией возгорания на территории инфраструктурного объекта занимаются пожарные расчеты. Поврежденными оказались пять автомобилей. На месте находятся аварийные службы.

До этого сообщалось, что в результате прилета погибла жительница Белгорода.

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