Перебои с водой и электричеством произошли в Белгороде после обстрела

Ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к прекращению подачи электроэнергии и воды в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает региональный оперштаб MAX.
В сообщении говорится, что в результате ракетного удара ВСУ объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и водоснабжения.
Ликвидацией возгорания на территории инфраструктурного объекта занимаются пожарные расчеты. Поврежденными оказались пять автомобилей. На месте находятся аварийные службы.
До этого сообщалось, что в результате прилета погибла жительница Белгорода.
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