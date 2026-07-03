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Ракетный обстрел Белгорода привел к перебоям с водой и светом

В Белгороде и Белгородском районе в ходе ракетного удара Вооруженных сил Украины нанесен значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры, проинформировали в региональном оперативном штабе.

Источник: Reuters

На территории одного из инфраструктурных объектов (название не указывается) возник пожар, уточнили в оперштабе. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — говорится в сообщении.

Также в результате атаки в Белгороде погибла местная жительница. Зафиксированы повреждения пяти автомобилей.

По имеющимся на текущий момент данным, гибель мирной жительницы Белгорода наступила вследствие попадания снаряда.