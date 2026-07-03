В Первоуральск, где действует режим ЧС, прибыли дополнительные силы спасателей

Даже при том, что местами вода уже отошла от строений, в ликвидации стихийного бедствия задействованы дополнительные силы — группировка из десяти специалистов Областной службы спасения. В их арсенале две лодки и две машины УАЗ. А также на месте работают подразделения МЧС (еще семь человек). Их главными помощниками сейчас служат два КАМАЗа, микроавтобус и две лодки.