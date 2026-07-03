Дядя одной из пропавших в Туве девочек заявил, что дети не могли уйти с чужими

Пропавшие в Кызыле Республики Тува две 13-летние девочки не могли куда-то пойти с чужими людьми. Об этом рассказал дядя одной из потерявшихся школьниц в интервью РИА Новости.
Как известно, в Кызыле продолжаются поиски двух 13-летних девочек. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля. Их до сих пор не нашли. К работе подключились работники МЧС.
По словам мужчины, это первый подобный инцидент, который произошел со школьницами. До этого они никогда не сбегали и всегда слушались взрослых. Дядя уточнил, что девочки являются лучшими подругами.
«Они домашние, послушные, не могли куда-то уйти с чужими», — заявил он.
В настоящий момент поиски подростков ведутся на земле, воде и с воздуха. В этом спасателям помогают при беспилотники.
Ранее в СК России сообщали, что специалисты недавно обнаружили телефоны пропавших девочек. Они находились на берегу реки Енисей. Сейчас их проверяют следователи.