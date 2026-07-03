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«Подростки толпой избили мужчин»: инцидент под Алматы сняли на видео

В Сети появилось видео избиения мужчин несколькими подростками. Указывается, что сняли кадры в Каскелене. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Каскеленские подростки толпой избили нескольких мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Жители вызвали полицию», — указывается в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно, как подростки наносят удары лежащему на земле мужчине. Затем один из них подходит к другому в красной футболке, сидящему возле дома, и кидает в него поднятый с земли предмет. Этот же мужчина позже получает удар ногой в спину.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматинской области, полицейскими задержаны и доставлены в подразделение полиции участники инцидента.

«Установлено, что несовершеннолетние нанесли мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, телесные удары. По результатам проверки к ответственности привлечены родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующего решения.

Кроме того, в присутствии законных представителей с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснены нормы действующего законодательства и недопустимость подобных фактов впредь.

Пострадавший каких-либо претензий не имеет и от подачи заявления отказался.

В полиции напомнили, что родители и законные представители несут персональную ответственность за воспитание, поведение и безопасность своих детей.

Любые противоправные действия, в том числе совершенные несовершеннолетними, получают правовую оценку в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!