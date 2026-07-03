Сибиряк сделал небольшое замечание и расстался с жизнью. С ним жестоко расправился незнакомец

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, спасти его не смогли. Камеры наблюдения зафиксировали все произошедшее, запись изъяли оперативники. Нападавшего задержали, следователи предъявили ему обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Если вину докажут, мужчина отправится в колонию на срок до пятнадцати лет.