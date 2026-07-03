В Самарской области на детской площадке прогремел взрыв

В Самарской области неизвестный бросил пластиковую бутылку на детскую площадку в Усть-Кинельском районе, где находились дети. Через некоторое время раздался хлопок. По данным следствия, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс службе СУ СКР по Самарской области.