В Самарской области на детской площадке прогремел взрыв

В Самарской области неизвестный бросил пластиковую бутылку на детскую площадку в Усть-Кинельском районе, где находились дети. Через некоторое время раздался хлопок. По данным следствия, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс службе СУ СКР по Самарской области.
«По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и ищут человека, бросившего бутылку», — уточнили в ведомстве.
Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле у сотрудников регионального управления СК.