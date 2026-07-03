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В Калининграде выпала из окна 12-летняя школьница

ЧП произошло 2 июля на улице Рокоссовского.

В Калининграде на улице Рокоссовского выпала из окна третьего этажа 12-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, ЧП произошло в четверг на улице Рокоссовского.

«2 июля в 19:45 от оперативного дежурного ТЦМК поступила информация о том, что в 18:45 с заброшенного, трехэтажного здания на улице Рокоссовского упал ребенок. Девочка госпитализирована в детскую областную больницу для обследования. Причины происшествия уточняются», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что в регионе это уже как минимум третий случай падения ребенка с высоты за лето.

Так 30 июня в Калининграде 2-летний ребенок выпал из окна жилого дома. Тогда не допустить трагедии помогли прохожие — поймать малыша смогла 71-летняя пенсионерка.

11 июня в Советске улице Капитана Лямина ребенок выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. С переломом ноги мальчик в сопровождении родителей был госпитализирован бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу.

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