В Калининграде выпала из окна 12-летняя школьница

«2 июля в 19:45 от оперативного дежурного ТЦМК поступила информация о том, что в 18:45 с заброшенного, трехэтажного здания на улице Рокоссовского упал ребенок. Девочка госпитализирована в детскую областную больницу для обследования. Причины происшествия уточняются», — пояснили в ведомстве.