РБК: суд арестовал генерала Дембицкого по делу ЧВК «Ястреб»

В конце июня глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко признал вину в различных преступлениях, в том числе в обмане рекрутов, убийстве и похищении людей. Его уголовное дело рассмотрят в Белгородском райсуде Белгородской области в особом порядке в связи с досудебным соглашением. Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ.