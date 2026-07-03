38-летнего мужчину под Воронежем будут судить за криптомахинации и отмывание денег

Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина, как считает следствие, начал их отмывать. Через онлайн-биржи он менял цифровую валюту на рубли, выводя их на банковские карты третьих лиц, которые якобы даже не подозревали, что участвуют в преступной схеме. В общей сложности он провел финансовых операций на сумму более 406 тысяч рублей, из которых около 229 тысяч получены незаконно. Сейчас суд решает вопрос о назначении даты первого заседания.