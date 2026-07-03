Взрыв на детской площадке в Самарской области произошел из-за подростков и бутылки

В среду, 1 июля, в Самарской области произошел взрыв на детской площадке «Бригантина» в поселке Усть-Кинельский. Как выяснилось, туда бросили пластиковую бутылку с опасной жидкостью, а сделали это подростки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.