Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные по делу «Артподготовки»* хотели взорвать состав с продукцией ВПК

Участники запрещенной в России организации «Артподготовка»* готовили атаку на железнодорожный объект в Оренбургской области. Обвиняемые намеревались совершить диверсию против эшелона, перевозившего товары для нужд военно-промышленного комплекса.

Источник: Life.ru

Согласно материалам следствия, злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство. В документах указано, что сообщники намеревались «скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса».

Преступный замысел был своевременно пресечен правоохранительными органами. Оперативники предотвратили возможную техногенную катастрофу и гибель людей.

Деятельность указанного объединения признана экстремистской и террористической, поэтому его функционирование на территории страны находится под строгим запретом. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в судебную инстанцию.

Разбирательство по существу назначено на 7 июля. В этот день начнется рассмотрение доказательств вины подозреваемых, которым грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. После нападения он планировал скрыться за границей и присоединиться к боевикам, однако теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше