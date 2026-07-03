Трое экс-сотрудников соцучреждения в Троицке осуждены за смерть подростка

Следствие установило, что вечером 7 июля 2022 года дежурившие сотрудники применили к подростку физические ограничения, не предусмотренные внутренними регламентами. 16-летнего мальчика против воли зафиксировали на кровати и оставили без наблюдения. Вследствие длительной фиксации и стресса у подростка возник рвотный рефлекс, он захлебнулся рвотными массами и скончался от механической асфиксии.