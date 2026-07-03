Трое экс-сотрудников соцучреждения в Троицке осуждены за смерть подростка

В Челябинской области вынесен приговор трём бывшим работникам социального учреждения Троицка. Их признали виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, повлекшем смерть по неосторожности. Об этом сообщает СКР региона.
Следствие установило, что вечером 7 июля 2022 года дежурившие сотрудники применили к подростку физические ограничения, не предусмотренные внутренними регламентами. 16-летнего мальчика против воли зафиксировали на кровати и оставили без наблюдения. Вследствие длительной фиксации и стресса у подростка возник рвотный рефлекс, он захлебнулся рвотными массами и скончался от механической асфиксии.
Экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между действиями персонала и гибелью воспитанника.
Суд назначил наказание — от 6 до 6,6 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённые взяты под стражу в зале суда.