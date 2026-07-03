Житель Красноярска выпрыгнул из окна и повис на дереве

Однако приземлиться помешали деревья с густой кроной. Застряв в ветвях, мужчина привлек к себе внимание очевидцев, которые и позвонили на номер 112. Вскоре прибыли спасатели. Незадачливого прыгуна сняли с помощью лестницы и передали бригаде скорой помощи, которая так же приехала на вызов. Он получил травмы.