Житель Красноярска выпрыгнул из окна и повис на дереве. Случилось это сегодня днем, 3 июля, на улице Королева. Какие мотивы двигали 38-летним мужчиной — непонятно. Свой выход он совершил в одних трусах, возможно, из-за жары?
Однако приземлиться помешали деревья с густой кроной. Застряв в ветвях, мужчина привлек к себе внимание очевидцев, которые и позвонили на номер 112. Вскоре прибыли спасатели. Незадачливого прыгуна сняли с помощью лестницы и передали бригаде скорой помощи, которая так же приехала на вызов. Он получил травмы.
Выяснять причины происшествия будет полиция, сообщили в КГКУ «Спасатель».