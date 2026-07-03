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Житель Красноярска выпрыгнул из окна и повис на дереве

Спасатели сняли с дерева странного мужчину — прыгуна.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска выпрыгнул из окна и повис на дереве. Случилось это сегодня днем, 3 июля, на улице Королева. Какие мотивы двигали 38-летним мужчиной — непонятно. Свой выход он совершил в одних трусах, возможно, из-за жары?

Однако приземлиться помешали деревья с густой кроной. Застряв в ветвях, мужчина привлек к себе внимание очевидцев, которые и позвонили на номер 112. Вскоре прибыли спасатели. Незадачливого прыгуна сняли с помощью лестницы и передали бригаде скорой помощи, которая так же приехала на вызов. Он получил травмы.

Выяснять причины происшествия будет полиция, сообщили в КГКУ «Спасатель».