Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде 12-летняя девочка упала с третьего этажа

ЧП случилось на улице Рокоссовского.

В Калининграде 12-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного здания на улице Рокоссовского. О случившемся рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Инцидент произошел 2 июля в 18:45. Известно, что девочка упала с трехэтажной заброшки и получила травмы. Школьница была госпитализирована. Девочке помогают в детской областной больнице.

Причины происшествия уточняются.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше