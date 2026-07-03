В Калининграде 12-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного здания на улице Рокоссовского. О случившемся рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Инцидент произошел 2 июля в 18:45. Известно, что девочка упала с трехэтажной заброшки и получила травмы. Школьница была госпитализирована. Девочке помогают в детской областной больнице.
Причины происшествия уточняются.
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