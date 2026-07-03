Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фиктивными уголовными делами

Мошенники все чаще используют поддельные документы о якобы возбужденных уголовных делах и назначенных штрафах, чтобы заставить людей перевести деньги. О новой схеме предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве сообщили, что одним из распространенных способов обмана стали фиктивные документы, в которых говорится о якобы привлечении человека к уголовной ответственности или необходимости срочно оплатить штраф по несуществующим основаниям. Такие бумаги мошенники используют как психологическое давление, пытаясь убедить жертву в подлинности своих требований.
В качестве примера в МВД привели историю 61-летней женщины. По данным полиции, аферисты связались с ней, представляясь сотрудниками спецслужб. Чтобы придать своим словам убедительность, они направили документ, внешне похожий на официальный.
В этом документе содержалось требование перечислить 440 тысяч рублей. Основанием для выплаты злоумышленники указали якобы совершенные женщиной «разглашение данных предварительного расследования» и «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Как отметили в МВД, эти обвинения были полностью вымышленными и использовались исключительно для оказания давления на потерпевшую.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подчеркнули, что подобные документы являются частью мошеннической схемы. Правоохранители напомнили, что требования о перечислении денег по таким основаниям, поступающие через мессенджеры, электронную почту или от неизвестных лиц, не следует воспринимать как официальные уведомления.
Ведомство регулярно фиксирует попытки злоумышленников использовать поддельные документы для создания у потенциальных жертв ощущения срочности и неизбежности наказания. Именно на этот психологический эффект, по данным МВД, и рассчитаны подобные схемы.
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