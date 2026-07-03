Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фиктивными уголовными делами

В этом документе содержалось требование перечислить 440 тысяч рублей. Основанием для выплаты злоумышленники указали якобы совершенные женщиной «разглашение данных предварительного расследования» и «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Как отметили в МВД, эти обвинения были полностью вымышленными и использовались исключительно для оказания давления на потерпевшую.