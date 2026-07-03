Брянская область подверглась атаке: один человек погиб

Дрон атаковал село Борщово Погарского района — удар привел к гибели мужчины, написал Ковальчук в своем канале в «Максе». Еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель получил ранения. Он госпитализирован. Третий дрон атаковал машину в Суземке, пострадала женщина, ей оказывают помощь медики.