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Брянская область подверглась атаке: один человек погиб

При атаке дронов на Брянскую область погиб человек, двое ранены.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 июля совершили атаку на Брянскую область. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил в пятницу врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Дрон атаковал село Борщово Погарского района — удар привел к гибели мужчины, написал Ковальчук в своем канале в «Максе». Еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель получил ранения. Он госпитализирован. Третий дрон атаковал машину в Суземке, пострадала женщина, ей оказывают помощь медики.

Днем 2 июля в приграничном с Беларусью районе Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автобус. В результате удара пострадали три человека. Помимо пассажирского транспорта, под удар попали три белорусские фуры, следовавшие через регион. Один из грузовиков полностью сгорел, остальные большегрузы получили повреждения.