Брянская область подверглась атаке: один человек погиб

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 июля совершили атаку на Брянскую область. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил в пятницу врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дрон атаковал село Борщово Погарского района — удар привел к гибели мужчины, написал Ковальчук в своем канале в «Максе». Еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель получил ранения. Он госпитализирован. Третий дрон атаковал машину в Суземке, пострадала женщина, ей оказывают помощь медики.
Днем 2 июля в приграничном с Беларусью районе Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автобус. В результате удара пострадали три человека. Помимо пассажирского транспорта, под удар попали три белорусские фуры, следовавшие через регион. Один из грузовиков полностью сгорел, остальные большегрузы получили повреждения.