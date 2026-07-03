Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банда похитила двух туристок, насиловала их и требовала выкуп

В Пакистане полиция освободила двух иностранных туристок, которых удерживали в плену после похищения. Несчастных насиловали и требовали выкуп. О преступлении сообщает Pakobserver. Задержаны двое подозреваемых.

Источник: Life.ru

По данным издания, девушки из Венесуэлы и Нидерландов познакомились с «милым и общительным» мужчиной по имени Мухаммед Раза Дар в Сингапуре в 2025 году. Он пригласил их в Пакистан, чтобы показать красоты своей страны и удивить культурными традициями. Незнакомец даже помог оформить визы.

В конце июня мужчина вместе с тремя сообщниками и их предполагаемым главарём организовал похищение иностранок после их прибытия в страну. Женщин связали, отвезли в заброшенный дом и потребовали денег за освобождение. Преступники также насиловали и били пленниц, которые уже попрощались с жизнью.

О ситуации узнал отец одной из девушек — гражданки Нидерландов. Он обратился к пакистанским властям, после чего была проведена операция по освобождению. Полиция освободила туристок спустя несколько часов, двух подозреваемых задержали, остальных участников банды ищут.

Ранее сообщалось, что австралийскому туристу, которого обвиняют в убийстве и расчленении 17-летней девушки в Таиланде, грозит наказание в виде смертной казни. 45-летний обвиняемый по имени Саймон Карман признал свою вину в убийстве несовершеннолетней после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше