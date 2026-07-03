Бывшего тренера приговорили к 30 годам тюрьмы за педофильские преступления

Фигурант ранее признал вину по четырем пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, одному эпизоду получения материалов с насилием над детьми и двум случаям использования поддельных документов, сообщает прокуратура Среднего округа Теннесси. Суд также назначил пять лет надзорного контроля после освобождения. Изначально обвинение запрашивало для подсудимого 50 лет лишения свободы, ссылаясь на тяжесть и многолетний характер преступлений, однако суд остановился на 30-летнем сроке.