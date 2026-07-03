Бывшего тренера приговорили к 30 годам тюрьмы за педофильские преступления

В американском штате Теннесси суд вынес приговор бывшему футбольному тренеру из Франклина Камило Кампосу-Уртадо. 66-летний мужчина получил 30 лет федерального заключения по делу о сексуальной эксплуатации детей, хранении материалов с насилием над несовершеннолетними и подделке иммиграционных документов.
Фигурант ранее признал вину по четырем пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, одному эпизоду получения материалов с насилием над детьми и двум случаям использования поддельных документов, сообщает прокуратура Среднего округа Теннесси. Суд также назначил пять лет надзорного контроля после освобождения. Изначально обвинение запрашивало для подсудимого 50 лет лишения свободы, ссылаясь на тяжесть и многолетний характер преступлений, однако суд остановился на 30-летнем сроке.
Расследование началось в июне 2023 года. Поводом стала случайная находка: посетитель одного из заведений Франклина обнаружил оставленный Кампосом-Уртадо телефон и передал устройство полиции. В найденных файлах содержались материалы с признаками преступлений против несовершеннолетних.
После этого следователи провели обыски в доме и автомобиле подозреваемого. Изъятая электроника и документация прошли экспертизу, которая подтвердила наличие запрещенного контента, а также выявила поддельные бумаги. Как установило следствие, фальшивые документы использовались для сокрытия личности и нелегального пребывания в США.
Помимо продолжительного срока, фигуранту предстоит урегулировать возможные оставшиеся наказания на уровне штата. После отбытия всех сроков его ожидает иммиграционная процедура — депортация. В прокуратуре дело назвали резонансным в контексте доверия к взрослым, работающим с детьми. Ключевой особенностью расследования стало то, что отправной точкой послужила не оперативная работа, а находка рядового гражданина.
Читайте также: Квартира людоеда Спесивцева стала ловушкой для детей в Новокузнецке.