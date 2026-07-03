Житель Брянской области погиб в результате удара беспилотника ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, в результате чего один человек погиб и несколько других получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».
Глава региона сообщил, что в результате удара дрона-камикадзе погиб житель села Борщово Погарского района.
Кроме того, беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Водителя доставили в больницу с травмами.
Еще один автомобиль подвергся удару дрона-камикадзе в Суземке. Пострадала женщина. Ее госпитализировали.
До этого сообщалось, что после прилета снаряда в Белгороде погибла мирная жительница. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде муниципалитетов произошли перебои с электро- и водоснабжением.
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