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Житель Брянской области погиб в результате удара беспилотника ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, в результате чего один человек погиб и несколько других получили травмы.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, в результате чего один человек погиб и несколько других получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».

Глава региона сообщил, что в результате удара дрона-камикадзе погиб житель села Борщово Погарского района.

Кроме того, беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Водителя доставили в больницу с травмами.

Еще один автомобиль подвергся удару дрона-камикадзе в Суземке. Пострадала женщина. Ее госпитализировали.

До этого сообщалось, что после прилета снаряда в Белгороде погибла мирная жительница. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде муниципалитетов произошли перебои с электро- и водоснабжением.

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