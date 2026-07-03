Жалобы на приговор экс-редактору URA.RU поступили в суд

«В Свердловский областной суд поступили материалы уголовного дела с апелляционными жалобами осужденного Дениса Аллаярова, его адвоката, а также с апелляционным представлением прокурора на приговор», — говорится в сообщении; время и дата заседания еще не назначена.
Еще в начале мая прокуратура региона, вслед за Аллаяровым и адвокатом, обжаловала его приговор, рассказывали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области; там поясняли, что журналист просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы, его адвокат — о несправедливости назначенного срока.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно. Свою вину журналист неожиданно признал только в конце судебного процесса.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля признал Аллаярова виновным в даче взятки и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.
Гособвинение просило для экс-редактора пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность на пять лет.