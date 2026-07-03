Участники «Артподготовки»* планировали подрыв поезда в Оренбуржье

Участники запрещенной в России экстремистской и террористической организации «Артподготовка» планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав, перевозивший продукцию военно-промышленного комплекса. Как следует из материалов уголовного дела, фигуранты готовили диверсию на транспорте.
В числе фигурантов уголовного дела — восемь человек, включая двух сотрудников ОАО «РЖД». Рассмотрение дела по существу начнется во Втором Западном окружном военном суде 7 июля.
Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность пятерых участников запрещенной экстремистской и террористической организации «Артподготовка»*. Как установило следствие, злоумышленники планировали провести 9 мая масштабную провокацию, способную нарушить работу систем противовоздушной обороны.
*Экстремистская террористическая организация, запрещенная на территории России.