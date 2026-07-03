Участники «Артподготовки»* планировали подрыв поезда в Оренбуржье

Участники запрещенной в России экстремистской и террористической организации «Артподготовка» планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав, перевозивший продукцию военно-промышленного комплекса. Как следует из материалов уголовного дела, фигуранты готовили диверсию на транспорте.