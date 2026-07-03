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Один человек погиб, двое ранены во время налёта дронов ВСУ на Брянскую область

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе несколько посёлков в Брянской области. В результате вражеского налёта погиб один человек, ещё двое получили ранения. Информацией делится в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: Life.ru

«В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал чиновник.

Ещё один инцидент произошёл в селе Чуровичи Климовского района. Там беспилотник атаковал движущийся автомобиль, водитель получил ранения и был госпитализирован. В Суземке БПЛА также ударил по машине, в которой находилась женщина. Она доставлена в больницу, медики оказывают помощь.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Атака произошла, когда транспортное средство находилось на стоянке в районе села Красный камень у государственной границы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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