Драка со стрельбой произошла в посёлке в Подмосковье, ведётся проверка

Ранее буйная пассажирка сорвала спокойный перелёт из Москвы в Доху. Дебоширка сперва накинулась на собственного спутника, а затем переключилась на ребёнка, сидевшего в заднем ряду. Попытки экипажа и пассажиров привести её в чувство ни к чему не привели — та не слушала уговоров и в итоге сцепилась с одним из мужчин.