Драка со стрельбой произошла в посёлке в Подмосковье, ведётся проверка

«2 июля в вечернее время в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому г. о. поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в посёлке Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы», — уточнили в ведомстве. Ведётся розыск нарушителей.
Ранее буйная пассажирка сорвала спокойный перелёт из Москвы в Доху. Дебоширка сперва накинулась на собственного спутника, а затем переключилась на ребёнка, сидевшего в заднем ряду. Попытки экипажа и пассажиров привести её в чувство ни к чему не привели — та не слушала уговоров и в итоге сцепилась с одним из мужчин.
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