Поиски пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжались всю ночь

Поиски двух 13-летних девочек, которые пропали вечером во вторник, 1 июля, в Кызыле, продолжались всю ночь. Во время мероприятий участники поисков прошли около 30 километров от места, где обнаружили телефоны пропавших. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе МВД по республике.