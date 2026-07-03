Блогера из Шымкента заподозрили в вымогательстве у бизнесменов и госслужащих

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тыс. подписчиков, совместно с тремя сообщниками целенаправленно осуществлял видеосъемку предпринимателей и государственных служащих. В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью. Полученные видеоматериалы он использовал как средство давления, требуя от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях», — говорится в сообщении.