Пластиковый «батискаф»: Краб залез в бутылку, застрял и два месяца бороздил Тихий океан

Однако через два месяца малыш значительно подрос, ему захотелось выбраться наружу, но теперь в горлышко пролезть уже не удалось. Так краб стал заложником своего убежища и ещё какое-то время дрейфовал у японских берегов, пока его не нашли. Учёным удалось точно установить период жизни животного в бутылке — два месяца. Сделать это позволил анализ налёта на пластике.