На промышленном предприятии Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар

«Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал Анохин в Telegram-канале.
Он уточнил, что сотрудники МЧС локализовали огонь на месте происшествия. Угроза для населения и объектов гражданской инфраструктуры отсутствует.
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