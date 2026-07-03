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На промышленном предприятии Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на промышленном предприятии региона произошло возгорание после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал Анохин в Telegram-канале.

Он уточнил, что сотрудники МЧС локализовали огонь на месте происшествия. Угроза для населения и объектов гражданской инфраструктуры отсутствует.

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