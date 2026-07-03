Нижегородка обманом оформила на свою подругу три банковских кредита

Все произошло в 2024 году. Женщина под предлогом перевода собственных денег через банковское приложение взяла у знакомой телефон, получила доступ к приложению и оформила на имя подруги три кредита на общую сумму около 1,8 млн рублей. После поступления денег она перевела их на счет своего супруга, не осведомленного о ее намерениях, а потом распорядилась ими по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).