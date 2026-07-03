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Нижегородка обманом оформила на свою подругу три банковских кредита

Женщина перевела деньги на счет своего супруга.

Кулебакский городской суд приговорил женщину, обманом оформившую на подругу три банковских кредита, к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщается в канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Все произошло в 2024 году. Женщина под предлогом перевода собственных денег через банковское приложение взяла у знакомой телефон, получила доступ к приложению и оформила на имя подруги три кредита на общую сумму около 1,8 млн рублей. После поступления денег она перевела их на счет своего супруга, не осведомленного о ее намерениях, а потом распорядилась ими по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В судебном заседании подсудимая вину не признала, указав, что умысла на хищение денежных средств у нее не было», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что директор нескольких нижегородских организаций обвиняется в мошенничестве.