При атаке дронов на Смоленскую область загорелось промпредприятие

Смоленская область 3 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В результате удара на одном из промышленных предприятий региона вспыхнул пожар, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание. По его словам, угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал.
Обстрелы и удары беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины по российским регионам продолжаются практически ежедневно. Атаке беспилотников минувшей ночью подверглась Брянская область. В результате погиб один человек. Еще местных жителей двое получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован.
В ночь на 3 июля ВСУ также совершили ракетную атаку на Белгород. Погибла местная жительница. В городе произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Повреждения получили пять гражданских автомобилей.