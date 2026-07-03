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В Красноярском крае обрушился деревянный автомобильный мост

Ограничение движения на дороге Тасеево — Подсопка.

Источник: Комсомольская правда

С 6 июня в Дзержинско-Тасеевском округе закроют движение на участке с девятого по тринадцатый километр трассы Тасеево — Подсопка (между деревнями Щекатурово и Скакальная). В Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю уточнили, что это связано с переувлажнением земполотна после ливней и разрушением деревянного моста.

Специалисты будут работать над восстановлением участка и переправы. Альтернативный маршрут к Скакальной — через дорогу Бакчет — Фаначет.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Скоро на дороге Тасеево — Подсопка установят временные знаки.