В Красноярском крае обрушился деревянный автомобильный мост

С 6 июня в Дзержинско-Тасеевском округе закроют движение на участке с девятого по тринадцатый километр трассы Тасеево — Подсопка (между деревнями Щекатурово и Скакальная). В Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю уточнили, что это связано с переувлажнением земполотна после ливней и разрушением деревянного моста.
Специалисты будут работать над восстановлением участка и переправы. Альтернативный маршрут к Скакальной — через дорогу Бакчет — Фаначет.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Скоро на дороге Тасеево — Подсопка установят временные знаки.