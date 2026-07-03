В Красноярском крае обрушился деревянный автомобильный мост

С 6 июня в Дзержинско-Тасеевском округе закроют движение на участке с девятого по тринадцатый километр трассы Тасеево — Подсопка (между деревнями Щекатурово и Скакальная). В Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю уточнили, что это связано с переувлажнением земполотна после ливней и разрушением деревянного моста.