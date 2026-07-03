В Смоленской области после атаки БПЛА произошёл пожар на предприятии

По словам главы области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.
Анохин отметил, что угрозы для жителей и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
«К счастью, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул губернатор.
Глава региона также обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.
Ранее в Брянской области украинские дроны-камикадзе атаковали несколько посёлков: в селе Борщово погиб мужчина, в Чуровичах и Суземке ранены водитель и женщина. Раненые госпитализированы, семьям окажут помощь.
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