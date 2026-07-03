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В Смоленской области после атаки БПЛА произошёл пожар на предприятии

Промышленный объект в Смоленской области подвергся атаке беспилотников, после чего на его территории возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Анохин отметил, что угрозы для жителей и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

«К счастью, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Ранее в Брянской области украинские дроны-камикадзе атаковали несколько посёлков: в селе Борщово погиб мужчина, в Чуровичах и Суземке ранены водитель и женщина. Раненые госпитализированы, семьям окажут помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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