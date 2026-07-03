Убийство, побег или несчастный случай: в деле пропавшей семьи Усольцевых поставили точку

Однако версия с медведями или браконьерами оказалась маловероятной, так как хищники там людей не трогают, а охотники используют только тихие петли. Журналисты обнаружили тайную тропу, ведущую к трассе, где Усольцевых мог ждать другой автомобиль. Также выяснилось, что в поселке в день исчезновения находился знакомый Сергея Усольцева, у которого есть вертолет.