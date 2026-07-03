Убийство, побег или несчастный случай: в деле пропавшей семьи Усольцевых поставили точку

В Красноярском крае окончательно закрыто дело о пропаже семьи Усольцевых, которая исчезла девять месяцев назад в таежном поселке Кутурчин. За все это время поиски не дали результата, а местные жители уверены, что семьи там просто не было. Об этом пишет aif.ru, чьи корреспонденты лично отправились на место событий.
Журналисты прошли маршрутом пропавших, чтобы проверить все популярные версии. Они выяснили, что связь у Ирины Усольцевой могла пропасть из-за того, что ее оператор не ловит в тех горах. Также корреспонденты сами заблудились у скалы Мальвинка, куда, возможно, направлялась семья, и поняли, как легко там сбиться с пути.
Однако версия с медведями или браконьерами оказалась маловероятной, так как хищники там людей не трогают, а охотники используют только тихие петли. Журналисты обнаружили тайную тропу, ведущую к трассе, где Усольцевых мог ждать другой автомобиль. Также выяснилось, что в поселке в день исчезновения находился знакомый Сергея Усольцева, у которого есть вертолет.
Сам бизнесмен отказался обсуждать эту историю, заявив, что вокруг нее слишком много шума. Сами Усольцевы перед уходом поставили машину на сигнализацию, что говорит о долгом отсутствии. У семьи могли быть скрытые активы и связи с иностранными спецслужбами, поэтому не исключается версия побега или участия в программе защиты свидетелей.
Напомним, Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Красноярском крае. Активные поиски возобновили лишь в мае 2026 года.