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Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей в пакете из‑под молока

Женщине рассказали, что ее дочь попала в ДТП с пострадавшими.

В Нижнем Новгороде 87‑летнюю пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей. В полицию № 8 УМВД по городу поступило заявление от пострадавшей: на её стационарный телефон позвонила неизвестная, назвавшая себя дочерью пенсионерки. Собеседница заявила, что дочь попала в ДТП с пострадавшими и предложила передать деньги якобы для помощи пострадавшим.

Потерпевшая подготовила 200 000 рублей, положила их в пакет из‑под молока и отдала курьеру — мужчине, пришедшему на лестничную площадку дома на улице Кораблестроителей. Только после ухода посредника женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту мошенничества в Сормовском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Городская полиция ещё раз предупредила граждан о классических приёмах злоумышленников: при поступлении подобных звонков нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником, о котором идёт речь. Правоохранители также советуют проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками, чтобы защитить их сбережения.

Ранее сообщалось, что курьер, участвовавший в схеме обмана пенсионерки, предстанет перед судом в Нижегородской области.