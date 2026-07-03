Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей в пакете из‑под молока

По факту мошенничества в Сормовском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Городская полиция ещё раз предупредила граждан о классических приёмах злоумышленников: при поступлении подобных звонков нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником, о котором идёт речь. Правоохранители также советуют проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками, чтобы защитить их сбережения.