Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала террориста, планировавшего поджог железной дороги в Пятигорске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали выходца из Центральной Азии, который планировал совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Его действиями руководил куратор из Сирии. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали выходца из Центральной Азии, который планировал совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Его действиями руководил куратор из Сирии. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации. — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник «по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора» готовил нападение с помощью самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края, передает РИА Новости.

29 июня сотрудники ФСБ России предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Согласно данным ведомства, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше