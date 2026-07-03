Почти весь Белгород остался без воды после ракетного обстрела

Специалисты подключают скважины к резервным источникам питания, чтобы наполнить резервуары водой. После достижения необходимого уровня в городе запустят насосные станции и восстановят подачу воды потребителям. «Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности экономно расходовать воду», — призвали в водоканале.