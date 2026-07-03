Почти весь Белгород остался без воды после ракетного обстрела

В Белгороде после ракетного обстрела без электроснабжения остается значительное число объектов водоснабжения. На данный момент перебои с водоснабжением затронули практически все части города, сообщает пресс-служба областного водоканала.
Специалисты подключают скважины к резервным источникам питания, чтобы наполнить резервуары водой. После достижения необходимого уровня в городе запустят насосные станции и восстановят подачу воды потребителям. «Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности экономно расходовать воду», — призвали в водоканале.
Белгород и Белгородский округ 3 июля подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Погибла мирная жительница.