40 пожаров потушили за сутки 2 июля в Ростовской области

За сутки 2 июля в Ростовской области потушили 40 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Всего зафиксировали 11 техногенных пожаров, погиб один человек. Также произошло 12 возгораний сухой растительности и 17 возгораний мусора.
Кроме того, за прошедшие сутки спасателей вызывали на четыре ДТП.
Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 292 человека и 73 единицы техники.
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