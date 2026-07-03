Хинштейн: Машина с сотрудниками администрации Рыльского района подорвалась на мине

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине, ранен глава района Владимир Ковальчук. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него диагностировано непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро.
— После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу. Еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
3 июля Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. В том числе их ликвидировали над территориями Тверской, Тульской, Смоленской областей.
Днем ранее один мирный житель погиб, еще четверо были ранены при отражении атаки 30 украинских беспилотников в Нижегородской области. Пострадавшим оказали оперативную медицинская помощь, один человек был госпитализирован.