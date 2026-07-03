Хинштейн: Машина с сотрудниками администрации Рыльского района подорвалась на мине

— После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу. Еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.