Четыре человека пострадали при взрыве в центре Рыльска

В центре Рыльска Курской области утром произошел подрыв автомобиля, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района. По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В результате пострадали четыре человека, включая главу района Владимира Ковальчука. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в MAX.
По словам главы региона, Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него диагностированы непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра. В момент публикации сообщения мужчина находился на операции в Рыльской центральной районной больнице.
Еще два сотрудника администрации находились возле здания в момент взрыва. Начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций получили акубаротравму, а также слепые осколочные ранения рук и ног. Их также доставляют в Рыльскую ЦРБ. При необходимости пострадавших направят на лечение в Курскую областную больницу.
Хинштейн сообщил, что территория происшествия оцеплена. На месте работают саперы, которые обследуют район взрыва. По словам губернатора, речь идет о минах, способных срабатывать дистанционно.
Глава региона призвал жителей соблюдать повышенную осторожность, не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться брать их в руки. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Читайте также: В Смоленской области загорелся промышленный объект после атаки ВСУ.