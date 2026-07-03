Четыре человека пострадали при взрыве в центре Рыльска

Еще два сотрудника администрации находились возле здания в момент взрыва. Начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций получили акубаротравму, а также слепые осколочные ранения рук и ног. Их также доставляют в Рыльскую ЦРБ. При необходимости пострадавших направят на лечение в Курскую областную больницу.