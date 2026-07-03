Машина с чиновниками подорвалась на мине под Курском

Находившийся за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин получил непроникающее ранение живота, также у него повреждено бедро. Сейчас пациента оперируют в Рыльской ЦРБ, позже его вместе с главой района переведут для лечения в Курск.