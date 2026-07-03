Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова увеличилась

На севере края продолжается перегруппировка региона — специалистов с крупных ликвидированных пожаров перебрасывают на сложные участки в Туруханском районе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 3 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 138 пожаров на площади 146,5 тысячи га — тайга горит в Туруханском, Эвенкийском, Таймырском, Казачинско-Пировском, Енисейском и Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

За сутки площадь пожаров увеличилась на 10 тысяч га. В региональном Лесопожарном центре добавили, что на севере продолжается перегруппировка сил — специалистов с ликвидированных возгораний перебрасывают на сложные участки в Туруханском округе. Все маневры идут по графику, согласованному с оперативным штабом.

Сейчас борьбу с огнем ведут более 1400 человек, в том числе из других регионов страны. Помощь специалистам оказывают лесопользователи.

За минувшие сутки в тайге края потушили 18 пожаров.