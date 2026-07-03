Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова увеличилась

Днем 3 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 138 пожаров на площади 146,5 тысячи га — тайга горит в Туруханском, Эвенкийском, Таймырском, Казачинско-Пировском, Енисейском и Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет.
За сутки площадь пожаров увеличилась на 10 тысяч га. В региональном Лесопожарном центре добавили, что на севере продолжается перегруппировка сил — специалистов с ликвидированных возгораний перебрасывают на сложные участки в Туруханском округе. Все маневры идут по графику, согласованному с оперативным штабом.
Сейчас борьбу с огнем ведут более 1400 человек, в том числе из других регионов страны. Помощь специалистам оказывают лесопользователи.
За минувшие сутки в тайге края потушили 18 пожаров.