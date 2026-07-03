Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова увеличилась

За сутки площадь пожаров увеличилась на 10 тысяч га. В региональном Лесопожарном центре добавили, что на севере продолжается перегруппировка сил — специалистов с ликвидированных возгораний перебрасывают на сложные участки в Туруханском округе. Все маневры идут по графику, согласованному с оперативным штабом.