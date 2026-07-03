Из-за атак ВСУ в заповеднике «Аскания-Нова» выгорело более 2 тысяч га степи

В результате обстрелов со стороны ВСУ на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова» сгорело более 2 тысяч гектаров уникальной степи. По данным администрации заповедника, общая площадь выжженных земель достигла примерно 2100 гектаров, сообщили в пресс-службе.
Первое возгорание случилось 24 июня после атаки украинского беспилотника, а затем произошло еще восемь подобных инцидентов. Спасатели и сотрудники заповедника боролись с огнем несколько дней, а 28 июня тушение одного из крупных участков заняло целых девять часов. В результате пожаров серьезно пострадал растительный и животный мир этой охраняемой зоны.
Огонь уничтожил редкие целинные участки степи, которые являются домом для многих видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. В их числе мелкие млекопитающие, пресмыкающиеся, включая степную гадюку, а также огромное количество насекомых и растений семейств злаковых, зонтичных и сложноцветных. Экологи отмечают, что удар пришелся по всей экосистеме, причем особенно пострадали самые уязвимые и редкие виды.
В заповеднике напомнили, что асканийская степь считается эталонным участком степей не только в России, но и во всей планете. Специалисты уже оценивают масштаб урона, однако восстановление сгоревших биотопов, по предварительным данным, займет долгие годы. Ситуация усугубляется тем, что повторные атаки мешают полноценной ликвидации последствий пожаров.
Ранее стало известно, что смоленская область 3 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В результате удара на одном из промышленных предприятий региона начался пожар.