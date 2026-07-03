Из-за атак ВСУ в заповеднике «Аскания-Нова» выгорело более 2 тысяч га степи

Первое возгорание случилось 24 июня после атаки украинского беспилотника, а затем произошло еще восемь подобных инцидентов. Спасатели и сотрудники заповедника боролись с огнем несколько дней, а 28 июня тушение одного из крупных участков заняло целых девять часов. В результате пожаров серьезно пострадал растительный и животный мир этой охраняемой зоны.