СК попросит арестовать сообщницу автоподставщиков, напавших на инспектора ДПС

Следователи попросят суд арестовать девушку, которая участвовала в инсценировке ДТП на улице Маросейке в Москве. Ей предъявили обвинение в вымогательстве. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Злоумышленники инсценировали ДТП 28 июня. Фигурантка якобы попала под машину, после чего вместе с двумя молодыми людьми начала вымогать у водителя 10 тысяч рублей. Он вызвал на место сотрудников ДПС. Когда инспектор прибыл по адресу, молодые люди напали на него, оскорбили, а также сорвали с формы видеорегистратор.
Впоследствии обоих подозреваемых задержали. По решению суда их отправили в СИЗО. Фигуранты выступали против ареста. Молодые люди и их сообщница не признали вину в преступлении.