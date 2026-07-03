СК попросит арестовать сообщницу автоподставщиков, напавших на инспектора ДПС

Злоумышленники инсценировали ДТП 28 июня. Фигурантка якобы попала под машину, после чего вместе с двумя молодыми людьми начала вымогать у водителя 10 тысяч рублей. Он вызвал на место сотрудников ДПС. Когда инспектор прибыл по адресу, молодые люди напали на него, оскорбили, а также сорвали с формы видеорегистратор.