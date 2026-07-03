Под Воронежем семье погибшего 46-летнего бойца Павла Каурова передали орден Мужества

В ходе выполнения боевых задач боец получил ранение и проходил лечение в госпитале. Несмотря на перенесенные испытания, после восстановления он не оставил службу и вернулся на передовую. Павел перевелся в штурмовое подразделение. Он погиб 6 декабря 2024 года в ходе операции по освобождению города Волчанска.