Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под Волгоградом

На следующий день волонтеры приступили к просмотру камер видеонаблюдения. И вот — первая зацепка! На одном из видео удалось обнаружить Юрия, который двигался в сторону автотрассы «Каспий». К тому же одна из женщин видела, как похожий мужчина прошел мимо поста ГАИ.