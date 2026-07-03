В Пятигорске задержан иностранец по подозрению в попытке подрыва железной дороги

Перед преступлением иностранец сфотографировал место планируемой атаки, а также приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. По месту жительства задержанного изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора из Сирии.